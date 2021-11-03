زوج ابنه سهير البابلي لـ«الوطن»: «حالتها حرجة وبتتألم من شدة الوجع»

ما زالت الفنانة سهير البابلي تخضع للعلاج في العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية في الأيام الأخيرة بسبب تعرضها لنوبة سكر تسببت في كثير من المضاعفات، ولكن حالتها الصحية كانت قد استقرت بشكل كبير.

الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي حرجة

وفى تصريحات خاصة «للوطن» من قبل الدكتور طعيمه، زوج ابنتها السيدة نيفين الناقوري، كشف عن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، قائلا: «للأسف الحالة حرجة وهي فعلا تعبانة أوى وما بتقدرش تأكل ومركبين لها خراطيم وحاجات بتخليها تتألم».

وتابع طعيمه: «وعلشان كده دايما بيعطوها منوم وأمس بالفعل كانت واخدة منوم كي لا تشعر بالألم لأن الألم صعب».

وأكد بأن الفنانة سهير البابلي قبل دخولها الغيبوبة عندما تعرضت للتعب كانت قد أدت فروض ربها، «قامت اتوضت وصلت ودعت ربنا وبعدها دخلت في غيبوبة يعني تعبت وهي على وضوء ربنا يجعله في ميزان حسناتها».

وناشد زوج نجلتها، جميع محبيها بالدعاء لها لأنها في أمس الحاجة للدعاء خلال هذه الفترة لكى تتمكن من استقرار حالتها الصحية والعودة مرة أخرى.

تفاصيل الحالة الصحية لسهير البابلى

يذكر أن الفنانة سهير البابلى كانت قد تعرضت منذ شهر تقريبا لنوبة سكر تسببت لها في مضاعفات كبيرة منها توقف عضلة القلب وجلطة على الرئة، ولكن لا تزال في العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية.

وكشفت ابنتها نيفين الناقورى، في تصريحات سابقة، أن هناك الكثير من الفنانين يتواصلون معها دائما للسؤال عن والدتها منهم يسرا وإسعاد يونس وأشرف زكى.