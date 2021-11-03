تضامن النواب توافق على تعريف المسن بالقانون الجديد

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على تعريف «بطاقة المسن»، والواردة في مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، وتضمن المشروع ما تضمنه بطاقة المسن الأولى بالرعاية وهى عبارة عن مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

القصبى: مصر بها 7.1 مليون مسن

وقال الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مصر بها 7.1 مليون مسن، متابعًا أن مشروع القانون الخاص بإصدار قانون حقوق المسنين، يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة من المجتمع واتساقا مع نص المادة 83 من الدستور.

وأضاف القصب: «نريد أن يخرج القانون للنور يحمل مزايا واضحة وصريحة وأن يكون إضافة حقيقة على أرض الواقع لهذه الشريحة من المجتمع المصري».

تعريف المسن بنص المادة 2 من مشروع القانون الجديد

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على عدد من التعريفات الواردة بنص المادة 2 من مشروع القانون، البند 8 من المادة تضمن تعريف التأهيل المجتمعي.

حيث استقرت اللجنة على أن يكون التأهيل المجتمعي «استراتيجية تعمل في إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج».

وفيما يخص التعريف الخاص بـ«خدمة رفيق المسن»: «خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه».