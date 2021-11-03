مصرع 5 وفقدان 3 آخرين في تحطم طائرة بطريقها إلى «إيركوتسك» الروسية

أعلنت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة من طراز «An-12»، أسفرت عن مقتل 5 وفقدان 3 آخرين، حيث كانت الطائرة في طريقها إلى «إيركوتسك» قادمة من «ياكوتسك» في الشرق روسيا، ووفقا لخدمات الطوارئ الروسية كانت الطائرة تحمل على متنها 8 أشخاص، كما أن الطائرة مملوكة لشركة الطيران البيلاروسية «غرودنو».

اختفاء الطائرة عن الرادارات الروسية

وبحسب وكالة الأنباء الروسية «نوفوستى»، قال ممثل خدمات الطوارئ، إن الطائرة من طراز « An-12»، و جاء سبب تحطم الطائرة وسقوطها بسبب عطل فني أو سوء الأحوال الجوية، وأضاف أنه في تمام الساعة 14.50 بتوقيت موسكو، اختفت طائرة « An-12» التي كانت تحلق من «ياكوتسك» إلى «إيركوتسك،» عن الرادار.

وأضاف الممثل، أنه يجري التحقيق في ملكية الطائرة، مضيفا أن الطائرة اختفت على بعد 7 كيلومترات من «إيركوتسك،» بالقرب من بلدة «بيفوفاريخا»، كما جرى إرسال وحدات الإنقاذ للمصابين في مكان وقوع الحادث.

تحطم طائرات روسية مشابهة

وفى أكتوبر الماضي، تحطمت طائرة تقل مظليين، من طراز «L410 »، في منطقة منزلينسك في تتارستان روسيا، أسفر عن مقتل 19 شخصا علي الأقل، فيما لا يزال 3 آخرين مفقودين، حيث كان على متن الطائرة 23 ركابا، وفقا لما لوكالة الأنباء الروسية «انترفاكس».

و ذكرت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» نقلا عن مصادرها أنه حسب المعطيات الأولية، لقي كلا طياري الطائرة المنكوبة مصرعهما في الحادث.

وفي سبتمبر، نفذت طائرة مماثلة هبوطا قياسيا في منطقة إيركوتسك شرق روسيا، أدى إلى مصرع أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين من أصل 16 شخصا كانوا على متنها.

وفي يوليو الماضى، تحطمت طائرة ركاب روسية، من طراز « An-26»، كانت تقل 28 شخصا، في أقصى شرق البلاد، وجرى العثور على حطام الطائرة في شبه جزيرة كامتشاتكا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».