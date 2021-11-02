تحطم طائرة شحن بجنوب السودان ومصرع طاقمها

أعلنت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتيد برس»، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة شحن في مدينة «جوبا» عاصمة جنوب السودان، وأسفر تحطم الطائرة عن مصرع طاقم الطائرة المكون من 5 أشخاص بينهم روسيان، وذكرت التقارير بأن الحادث تسبب في مقتل الطيار وأفراد طاقم الطائرة، وهما مواطنان روسيان و3 آخرون من جنوب السودان.

ضحايا تحطم الطائرة

وبحسب وكالة أنباء «نوفوستى» الروسية، قال مدير المطار، كور كوال، فإن الحادث أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة من بينهم مواطنان روسيان و3 آخرون من جنوب السودان، وذكرت وكالة «رويترز»، أن الطائرة كانت من الطراز «An-26»، وتقل براميل وقود لمقاطعة مابان في ولاية أعالي النيل.

روسيا تتحقق من ملابسات الحادث

من جانبها، أعلنت السفارة الروسية في أوغندا أنها تتحقق في ملابسات الحادث، مضيفة أنها لا تملك معلومات تؤكد أو تنفي صحة هذه الأنباء، بحسب وكالة «تاس» الروسية.

حوادث مشابهة لتحطم طائراتفي جنوب السودان

وذكرت محطة راديو «تمازج» السودانية، فى وقت سابق، عن تحطم طائرة نقل تابعة لشركة «أوبتيموم أفييشن»، وذلك بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار جوبا الدولي، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص من بينهم الطيار وطاقم الطائرة.

وعانى جنوب السودان من صراعات خلال الـ 10 سنوات الماضية، أثرت على المواصلات البرية والبنية التحتية التي يعتد بها، مما تدفعه الى استخدام الطيران في نقل بعض الشحنات، وفى مايو الماضى، قتل قائد الجيش النيجيري، إبراهيم أتاهيرو، إثر حادث تحطم طائرته شمال البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أكد المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إدوارد جابكويت، أن المسؤول العسكري لقي حتفه في تحطم طائرته في ولاية كادونا، وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري، أمر بتعيين «أتاهيرو» رئيسا لأركان الجيش، في يناير الماضى، وذلك لتعزيز مكافحة تصاعد العنف والتمرد الجهادي المستمر منذ عدة سنوات.