تعرف على حقيقة اختراق موقع جامعة القاهرة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورات بِشأن اختراق موقع جامعة القاهرة، وعدد من كليات الجامعة من قبل بعض قراصنة الإنترنت، خاصة بعدما أوقفت الجامعة خدمات الموقع لفترة بسيطة حتى يعاد ضبط نظام الحماية بالموقع ومختلف الكليات، وهو ما استدعى الدكتور نور الدين خليفة، المسؤول والمشرف على قطاع نظم المعلومات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، للتعليق على الواقعة وشرح تفاصيلها، قائلا: «إن الاختراقات تحدث بشكل مستمر على المواقع الإلكترونية ولا يوجد موقع لم يتعرض للاختراق من قبل، وما حدث هو مجرد اختراق جزئي لموقع الجامعة نظرا لثغرة في نظام لوحة التحكم على موقع الاستضافة».

ثغرة في البرمجة سبب اختراق موقع جامعة القاهرة

وأضاف عميد كلية الحاسبات والمعلومات لـ« الوطن»، أنه يجرى العمل حاليا على استرجاع كافه المواقع والخدمات وتتبع الثغرات التى أدت لـ اختراق موقع جامعة القاهرة، مؤكداً أن المشكلة ستعالج خلال الساعات القليلة المقبلة، منوها إلى أن موقع الجامعة الرئيسي يعمل حالياً و يجرى إصلاح بعض الأشياء في عدد من المواقع الفرعية.

اختراق موقع جامعة القاهرة بعدد من الكليات التابعة لها

و في السياق ذاته، علق الدكتور رضا عبدالتواب، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، على موضوع اختراق موقع جامعة القاهرة، قائلاً: «في بعض البرامج تكون عبارة عن ثغرات»، موضحاً أن الثغرة حدثت نتيجة خطأ في البرمجة وجرى تداركها على مستوى الشركة المنتجة للبرنامج، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً عمل تحديث شامل لسد أي ثغرات إلكترونية، مؤكداً أن هناك فريقا كاملا يعمل الآن لمعالجة أي خلل في هذا الشأن، مؤكداً أن جميع المواقع بمختلف أنحاء دول العالم معرض لحدوث ثغرات وقرصنة من برامج مختلفة وليست جديدة.