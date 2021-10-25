جامعة القاهرة: استمرار تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

كشف رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، عن استمرار تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، من خلال العيادات التي تم تخصيصها، وكذلك مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة المصرية في جميع أنحاء الجمهورية، بجانب تنظيم الجامعة لعدد من حملات التوعية بالكليات بأهمية الحصول على اللقاح؛ وذلك حفاظًا على صحة الجميع داخل الحرم الجامعي.

الحصول على لقاح كورونا

وأشار الخشت إلى أن الأسبوع الأول من الدراسة شهد انتظام المحاضرات في كل الكليات دون أي مشكلات مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة كالحفاظ على تطبيق التباعد الاجتماعي، وحصول الطلاب على لقاح كورونا، بعدما اتخذت الجامعة جميع الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس جامعة القاهرة، والتي أكدت ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس وإعلان جداول جميع المحاضرات والسكاشن العملية قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية المختلفة وفي جميع المجالات والكليات لتواكب عودة الطلاب بعد فترة طويلة بسبب فيروس كورونا وتنمية مهاراتهم العملية.

تطبيق الإجراءات في المدن الجامعية

وشدد رئيس جامعة القاهرة على سرعة الانتهاء من إجراءات التسكين بالمدن الجامعية للطلاب المغتربين والوافدين مع تطبيق شرط الحصول على اللقاح للراغبين في السكن بالمدينة الجامعية، وذلك لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب المغتربين للانتظام في المحاضرات، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع عمداء الكليات بضرورة متابعة انتظام الدراسة لمختلف الأقسام العلمية.

وفي سياق متصل، انعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أمس، في جامعة عين شمس، بحضور رؤساء الجامعات، وشدد المجلس على كافة الجامعات بضرورة استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وحصول جميع الطلاب على لقاح كورونا.