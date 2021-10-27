«القاهرة» ضمن أول 400 جامعة مرموقة عالميًا في تصنيف «US News»

أظهرت نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف الأمريكي «US News» لعام 2021، تقدم ترتيب جامعة القاهرة عالميًا 35 مركزًا عن العام الماضي، من 427 إلى 392.

بينما تقدمت الجامعة 119 مركزًا عن عام 2016 بنسبة تقدم 25% مع استمرار احتفاظها بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، وكذلك تقدم مركزها ضمن أول 400 جامعة راقية بالعالم.

منافسة كبرى الجامعات الدولية المرموقة

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه بالرغم من الظروف الحالية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، فإن الجامعة تعمل على كل الجبهات في نفس الوقت، وتدعم جهود البحث العلمي والمعامل والنشر الدولي للحفاظ على المكانة الدولية التي حققتها خلال الفترة الماضية، ضمن خطة إلى الوصول للعالمية ومنافسة كبرى الجامعات الدولية المرموقة، وهو ما تحقق الآن بالتفوق فعليا على عدد من المؤسسات الأكاديمية الكبرى في العديد من التصنيفات الدولية من حيث الأداء البحثي والمجتمعي والابتكار.

وأشار «الخشت» إلى أن الجامعة تعتمد منذ فترة على السعي بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية، تحقق عائدا ملموسا على الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث، وهو ما ساهم بشكل كبير في اقتناص الجامعة مراكز متقدمة في كافة التخصصات نظرا للجودة العالية للبحوث المنشورة ومواكبتها للعالم، التي يتم الاستشهاد بها في كافة المجالات الدولية.

«القاهرة» ضمن أول 500 جامعة راقية بالعالم

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التقدم المستمر فى التصنيفات العالمية المتنوعة، ومنها تصنيف «شنغهاي» الصيني، الذي صنف جامعة القاهرة ضمن أول 500 جامعة راقية بالعالم، كما احتلت المركز 308 عالميا في التصنيف الهولندي (CWTS) «ليدن»، وكذلك الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، يرجع إلى عمل إدارة الجامعة للانتقال إلى الجيل الرابع من الجامعات، وزيادة حوافز ومكافآت النشر الدولي، وتطوير وإنشاء المعامل والمختبرات بجامعة القاهرة.

سمعة البحث العلمي على المستوى العالمي

يشار إلى أن تصنيف US-News الأمريكي يستند على عدة معايير تركز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه، وشملت معايير التقييم سمعة البحث العلمي على المستوى العالمي، وسمعته إقليميا، والإصدارات المطبوعة، والكتب، والمؤتمرات، وتأثير الاقتباس المعياري، وإجمالي عدد مرات الاستشهاد بها كمصدر، والتعاون الدولي، والمساهمة في أفضل الأوراق البحثية المستشهد بها.

ولفت بيان الجامعة، إلى نشر ترتيب 1750 مؤسسة علمية من أكثر من 90 دولة، وكذلك تم زيادة 255 جامعة إضافية في تصنيفات التخصصات العلمية؛ طبقًا لـ 13 معيارا متنوعا.