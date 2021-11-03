إيمان الحصري تعلن عودتها إلى القاهرة: الحمد لله على بقاء النعمة

أعلنت الإعلامية إيمان الحصري، عودتها إلى القاهرة، بعد عمليتها الجراحية الأخيرة التي أجرتها في ألمانيا، بعد معاناتها 5 أشهر من أزمة صحية نتيجة خطأ طبي.

إيمان الحصري بعد عودتها إلى القاهرة: الحمد لله

ونشرت الصفحة الرسمية للحصري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خبر عودتها معلقة عليها: «الحمد لله على تجدد العافية، وبقاء النعمة، الحمد لله دائما وأبدا».

وكانت إيمان الحصري سافرت إلى ألمانيا قبل أكثر من شهر لاستكمال فترة علاجها داخل أحد المستشفيات هناك، حيث تعرضت في أبريل الماضي لخطأ طبي أثناء إجرائها عملية جراحية، ونتيجة لهذا الخطأ تدهورت حالتها الصحية بشكل أكبر.

إيمان الحصري تتقدم ببلاغ إلى النائب العام

وقامت «الحصري» بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب المسئول عن حالتها الصحية والذي تسبب في هذا الخطأ الطبي، حيث أنها نتيجة هذا الخطأ دخلت في سلسلة غير متناهية من العمليات الجراحية الأخرى لتعالج ذلك الخطأ.

محامية الحصري توضح عقوبة المتسبب في الإهمال الطبي

وقالت المحامية الخاصة بها خلال لقاء تليفزيوني سابق إن «إيمان الحصري» بالفعل قدمت بلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب، والبلاغ حاليًا قيد التحقيق، موضحة أن عقوبة ذلك الخطأ ممكن أن تصل إلى السجن 10 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية غلق المؤسسة الطبية التي أجريت فيها تلك العملية الخاطئة.

نقابة الأطباء تبحث حقيقة إصابة الحصري نتيجة خطأ طبي

وعلى جانب آخر، أشار إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء أن لجنة التحقيقات في النقابة تضم 3 من كبار الاستشاريين لبحث حقيقة ما حدث، وأنه في حالة تم إثبات ذلك الخطأ الطبي، فإن لجنة التحقيقات بالنقابة تمتلك لائحة عقوبات قد تؤدي في النهاية إلى شطب اسم هذا الطبيب نهائيًا من النقابة.