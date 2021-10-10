تطورات الحالة الصحية لـ«إيمان الحصري» بعد سفرها إلى ألمانيا

كشفت الفنانة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين عن تطورات الحالة الصحية للاعلامية إيمان الحصري، بعد سفرها إلى ألمانيا منذ شهر لإجراء عملية جراحية.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الشخصي، «الحمد الله والشكر لله لحبيبتي إيمان الحصري أن ربنا كرمها وخرجها على خير من أزمتها الصحية ونجحت العملية في ألمانيا بنسبه ١٠٠×١٠٠».

وأضافت، «الحمد لله بدموع الفرح، بقولك حمد الله على السلامة يا حبيبتي ويا رب ما تشوفي شر أبدًا وبدعوات كل محبينك ربنا نجاكي، يللا تعالي نوري الدنيا.. فرحانة أوي بكرم ربنا عليكي الحمد لله دعواتكم».

إيمان الحصري تسافر إلى ألمانيا بشأن استكمال رحلة علاجها

قد سافرت إيمان الحصري إلى ألمانيا قبل شهر تقريبًا، بشأن استكمال رحلتها العلاجية، حيث تعرضت لخطأ طبي في شهر أبريل الماضي، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، خلال خضوعها لعملية جراحية، لتدخل بعدها في مرحلة من التدهور الصحي إثر هذا الخطأ، وأجرت عمليات عدة بعدها.

أسرة إيمان الحصري تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

وأعلنت أسرة الحصري منذ أيام عن خضوعها لعملية جراحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا.. نسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطى أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية».

ومن جانبه تقدمت الحصري ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب «م.غ»، الذي تسبب في الخطأ الطبي، الذي أسفر عن دخولها في دوامة من العمليات الجراحية الفاشلة لتفادي هذا الخطأ، لتضطر للسفر لخارج مصر لإجراء عملية دقيقة في محاولة لتفادي الأخطاء الطبية السابقة.