محامية إيمان الحصري: «كويسة جدا وهترجع مصر قريب».. وقدمنا بلاغا للنيابة

قالت مها أبو بكر، محامية الإعلامية إيمان الحصري، إن الحالة الصحية لموكلتها أصبحت جيدة للغاية: «كويسة جدا وبتسلم على كل جمهورها وقريب جدا هتبقى في وسطينا، وقريب هترجع لأرض الوطن ولم نحدد المعاد إلى الآن».

البلاغ قيد التحقيق

وأضافت أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر قناة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي: «تقدمنا ببلاغ للنائب العام، ضد الطبيب، والبلاغ قيد التحقيق الآن، ووجهة نظرنا القانونية أن هناك خطأ مهني جسيم والعقوبة ضده قد تصل إلى 10 سنوات، فضلا عن غلق المؤسسة التي تمّ بها النشاط وشطب الطبيب من سجلات نقابة الأطباء».

الموكلة عُرضت على الطب الشرعي

وأشارت، إلى أن موكلتها عُرضت على الطب الشرعي، قبل أن تُسافر إلى ألمانيا: «كل ما يؤيد شكوانا سيكون في يد النيابة العامة».

رد نقابة الأطباء

من جهته، قال إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه لو ثبت وجود خطأ طبي موثق، وليس مضاعفات عادية، فإن لجنة التحقيقات بالنقابة لديها لائحة عقوبات بداية من اللوم وانتهاء بالشطب الجزئي أو النهائي من النقابة.

وأوضح الزيات، أن التحقيقات التي تجريها النقابة، يجب أن تشهد عرض كل الأمور الطبية على لجنة تتكون من 3 من كبار الاستشاريين في نفس التخصص للوقوف على حقيقة ما حدث.

وواصل: «حتى الآن التفاصيل الطبية لم تصلنا، ويجب أن تكون في حوزتنا تفاصيل كاملة حتى نستطيع الحكم وسنراجع التقرير الطبي الذي كُتب بشأن الحالة لمراجعة ما إذا كان هناك خطأ أم لا».