ضبط شحنة مبيدات وأسمدة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية بقليوب

أمرت النيابة العامة بمركز قليوب، في محافظة القليوبية، بالتحفظ على شحنة كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، جرى ضبطها بمنطقة مزارع مهجورة في قرية «سنديون»، حيث يقوم صاحبها بنزع الاستيكرات التي تكشف انتهاء فترة صلاحية المنتج ولصق أخرى، مما يشكل جريمة «غش وتدليس»، وطلبت النيابة حجز المتهم لحين وصول تحريات المباحث، وتشكيل لجنة من المختصين لمعاينة المضبوطات.

معلومات سرية حول نشاط المتهم في المبيدات والأسمدة المغشوشة

وردت معلومات للواء حاتم حداد، مدير الإدارة العامة لمباحث البيئة والمسطحات، بانتشار المبيدات والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، فى إحدى مدن محافظة القليوبية، وبإخطار اللواء ممدوح الضبع، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، كشفت التحريات، التي أشرف على جمعها العقيد محمد المحاريق، رئيس مباحث البيئة والمسطحات بالقليوبية، صحة المعلومات الواردة، وتم تحديد أحد الأوكار التي يتم فيها ممارسة جرائم الغش والتدليس على المواطنين، وإعادة طرح المنتجات منتهية الصلاحية.

قوات المسطحات المسطحات المائية والبيئة تداهم مكان إخفاء الشحنة

وباستئذان النيابة العامة، داهمت قوة، برئاسة العقيد محمد المحاريق، رئيس مباحث البيئة والمسطحات بالقليوبية، ومشاركة إدارة التموين بقليوب، وإدارة البيئة بمجلس مدينة قليوب، وتبين أن «الوكر» عبارة عن منطقة مزارع مهجورة بقرية «سنديون»، التابعة لمركز قليوب، وتم ضبط صاحب المخزن، ويُدعى «مصطفى أ. أ. ب.»، وبحوزته ما يزيد على 200 ألف عبوة من منتجات الأسمدة الزراعية والمبيدات والأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، حيث يقوم المتهم بنزع الاستيكر الذي يكشف انتهاء صلاحية المنتج، ويستبدله بآخر يؤكد، على غير الحقيقة، أن المنتج صالح للاستخدام.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة في المخزن.