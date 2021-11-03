ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات خلال 9 أشهر منذ بداية 2021

سجل معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع داخل السوق المحلي نسبة ارتفاع وصلت إلى 37.20% خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 2021؛ وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات ضمن قائمة تضم أكثر من 10 علامات تجارية تتنافس جميعها على الأكثر مبيعا في مصر، حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

ترتيب الشركات الـ10 الأكثر مبيعا في السوق المحلي خلال 9 أشهر:

- شيفروليه، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 39 ألف و71 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 31 ألفًا و791 مركبة.

- نيسان، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 20 ألفا و624 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 13 ألفا و835 مركبة.

- هيونداي، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 19 ألفا و484 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 12 ألفا و649 مركبة.

- تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 18 ألفا و955 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 16 ألفا و945 مركبة.

- إم جي، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 18 ألفا و498 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 8 آلاف و653 مركبة.

- سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 14 ألفا و91 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 3 آلاف و139 مركبة.

- كيا، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 11 ألفا و609 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 6 آلاف و850 مركبة.

- فيات، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 10 آلاف و541 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 8 آلاف و880 مركبة.

- شيري، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 10 آلاف و472 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 6 آلاف و90 مركبة.

- بيجو، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 8 آلاف و25 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 5 آلاف و200 مركبة.