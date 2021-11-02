مبيعات السيارات ترتفع 43% خلال 9 أشهر منذ بداية 2021

سجل معدل مبيعات السيارات بمختلف الانواع داخل السوق المحلي المصري ارتفاعًا خلال الفترة من يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري 2021، بنسبة وصلت إلى 37.20% حيث سجل 208 آلاف و993 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام المنصرم 2020 حيث سجل 152 ألفًا و332 مركبة، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وحسب التقرير، سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام 2021 ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 43% حيث سجل 153 ألفًا و867 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل 107 آلاف و617 وحدة.

انخفاض مبيعات «الأوتوبيس والميكروباص» 8.5%

وأوضح التقرير، انخفاض في معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص» بنسبة وصلت إلى 8.5% حيث سجل 17 ألفًا و596 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل 19 ألفًا و227 مركبة.

وكشف التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات مركبات «الشاحنات» بنسبة وصلت إلى 47% حيث سجل 37 ألفًا و530 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 25 ألفًا و488 مركبة.

ارتفاع مبيعات «الشاحنات» إلى 47%

كما أوضح التقرير، انخفاض في معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل المبيعات 22 ألفًا و717 مركبة، مقارنة مبعدل مبيعات شهر سبتمبر من العام الماضي 2020 حيث سجل 22 ألفًا و905 مركبات، بنسبة وصلت إلى 8%.

وسجل معدل مبيعات السيارات الملاكي خلال سبتمبر 2021 انخفاض في معدل مبيعاتها بنسبة وصلت إلى 2.4% حيث سجل 16 ألفًا و644 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال سبتمبر 2020 حيث سجل 17 ألفًا و51 وحدة.

وسجل معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص» خلال سبتمبر 2021 انخفاض بنسبة وصلت إلى 21.5% حيث سجل 1967 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال سبتمبر 2020 حيث سجل 2506 مركبات.

فيما سجل معدل مبيعات مركبات «الشاحنات» ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 22.6% حيث سجل 4 آلاف و106 مركبات، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال سبتمبر 2020 حيث سجل 3 آلاف و348 مركبة.