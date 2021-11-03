ارتفاع مبيعات السيارات المحلية 34.8% والمستوردة 38.9% في 9 أشهر

ارتفع معدل مبيعات السيارات في السوق المحلي بنسبة 43%، في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، حسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، وترصد السطور التالية، معدل مبيعات السيارات المحلية والمستوردة كما يلي:

معدل مبيعات السيارات المحلية والمستوردة

وأوضح التقرير الصادر عن «أميك»، ارتفاع معدل مبيعات السيارات المحلية بنسبة وصلت إلى 34.8% حيث سجلت 85 ألفًا و794 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، والتي سجلت 63 ألفًا و633 مركبة.

كما سجل معدل مبيعات السيارات المستوردة، نسبة ارتفاع وصلت إلى 38.9% بـ123 ألفًا و199 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، والتي سجلت 88 ألفا و699 مركبة.

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