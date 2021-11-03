ارتفاع مبيعات السيارات المحلية 34.8% والمستوردة 38.9% في 9 أشهر
كتب:
طلعت الصناديلي
09:58 ص | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
مبيعات السيارات_أرشيفية
ارتفع معدل مبيعات السيارات في السوق المحلي بنسبة 43%، في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، حسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، وترصد السطور التالية، معدل مبيعات السيارات المحلية والمستوردة كما يلي:
معدل مبيعات السيارات المحلية والمستوردة
وأوضح التقرير الصادر عن «أميك»، ارتفاع معدل مبيعات السيارات المحلية بنسبة وصلت إلى 34.8% حيث سجلت 85 ألفًا و794 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، والتي سجلت 63 ألفًا و633 مركبة.
كما سجل معدل مبيعات السيارات المستوردة، نسبة ارتفاع وصلت إلى 38.9% بـ123 ألفًا و199 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، والتي سجلت 88 ألفا و699 مركبة.
ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا للسيارات
- شيفروليه: سجلت 4 آلاف و609 مركبات خلال سبتمبر 2021، لتنخفض مبيعاتها مقارنة بمعدل مبيعات سبتمبر 2020، حيث سجلت 4 آلاف و652 مركبة.
- هيونداي: سجلت 2474 مركبة خلال سبتمبر 2021، لترتفع مبيعاتها مقارنة بمبيعات سبتمبر 2020، حيث سجلت 2340 مركبة.
- سوزوكي: سجلت 2239 مركبة خلال سبتمبر 2021، ليرتفع معدل مبيعاتها مقارنة بمعدل مبيعات سبتمبر 2020، حيث سجلت 690 مركبة.
- نيسان: سجلت 1892 مركبة خلال سبتمبر 2021، لتنخفض مبيعاتها مقارنة بمعدل مبيعات سبتمبر 2020، حيث سجلت 2220 مركبة.
- إم جي: سجلت 1848 مركبة خلال سبتمبر 2021، لترتفع مبيعاتها مقارنة بمعدل مبيعات سبتمبر 2020، حيث سجلت 1553 مركبة.