كم ارتفع سعر جرام الذهب في أكتوبر؟.. «مش كتير»

رصدت «الوطن» تحرك أسعار الذهب في مصر خلال شهر أكتوبر المنصرم، للوقوف على حجم الارتفاع أو الانخفاض في السعر، نهاية الشهر مقارنة ببدايته، حيث تأرجح سعر الذهب في مصر صعوداً وهبوطاً، وكان السمة الغالبة طوال الأسابيع الماضية، تأثراً بالبورصات العالمية.

تطور أسعار الذهب في أول أكتوبر الماضي

بمراجعة التطور لـ سعر الذهب يوم الجمعة الأول من أكتوبر 2021، يتبين أنه سجل 882 جنيها سعراً لعيار الذهب 24، و771 جنيها سعراً لعيار 21 – الأكثر شعبية في مصر – و660 جنيها سعراً لعيار الذهب 18، بينما بيعت الأوقية بـ27343 جنيها، وبيع الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بمبلغ 6168 جنيها.

أسعار الذهب في نهاية أكتوبر الماضي

وبالنظر إلى أسعار الذهب يوم الأحد الموافق 31 من أكتوبر 2021، نجد أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعاً مقداره 8 جنيهات، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ 890 جنيها، وسجل عيار الذهب 21 مبلغ 779 جنيها، بينما بيع جرام الذهب عيار 18 بـ668 جنيها، وبيعت الأوقية بـ27596 جنيها، وجنيه الذهب بـ6232 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، سعر 889 جنيهًا لعيار 24، و778 جنيهًا لعيار 21 - الأكثر شعبية في مصر- و667 جنيهًا لعيار ذهب 18، بينما بيع الجنيه الذهب بمبلغ 6224 جنيهًا، والأونصة بـ27.652 جنيه.

شعبة الذهب بالغرفة التجارية: المعدن الأصفر يشهد تقلبات في أسعاره

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الذهب رغم تقلبات أسعاره إلا أنه يأخذ مساراً صعودياً منذ فترة، لافتاً إلى أن البورصات العالمية هي التي تتحكم في المعدن الأصفر على الصعيد المحلي، وأن الجميع يؤمن بأن الذهب لا يزال هو الملاذ الآمن من تقلبات أسعار العملة، واستثمار مضمون، خاصة في ظل موجات التضخم العالمية في الوقت الراهن بضغوط من الطلب المرتفع الذي لا يقابله معروض مناسب.