لماذا تعتبر سبيكة الذهب عيار 24 الأفضل للاستثمار؟.. «الشعبة» توضح

يبحث الكثير من الأشخاص عن أكثر الطرق أمانًا لاستثمار أموالهم بشكل مربح، فيتجه عدد إلى العقارات وآخر للاستثمار في الذهب بوصفه ملاذا آمنا لحفظ الأموال عند البيع، حيث إن أسعار الذهب مهما انخفضت فهي دائما تحقق أرباحاً كبيرة.

عيار 24 أفضل اختيار للربح

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «الذهب يعتبر ملاذا آمنا بشكل كبير للاستثمار، كما أن قيمته الفعلية دائما في ارتفاع، مضيفا أن سبائك الذهب عيار 24 هي أفضل اختيار للربح خاصة وأنه ذهب خالص لا يوجد به أي مواد إضافية مثل الفضة وغيرها التي تضاف على عيارات 21 و18.

السبائك من عيار 24 لها قيمة خاصة

وأشار إلى أن السبائك من عيار 24 لها قيمة خاصة وسعرها أفضل لنقائها الخالص وعدم إضافة أي مواد عليها، وذات قيمة أعلى. لافتا إلى أنه ينصح من يرغب في الاستثمار في الذهب بشراء السبائك الذهبية من عيار 24 كخيار أفضل من الأعيرة الأقل.

وكانت استقرت في التعاملات الصباحية، أسعار الذهب اليوم الأثنين في أولى تعاملات شهر نوفمبر الحالي بعد عودة البورصات العالمية للعمل بعد الإجازة الأسبوعية بضغط من الدولار الأمريكي وسط ترقب لاجتماع البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي مع مخاوف من تزايد موجات التضخم الاقتصادي العالمية وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر اليوم عند 778 جنيهًا.

وعالمياً استقر سعر أوقية الذهب عند 1800 دولار بسبب تزايد إقبال المستثمرين على العملة الخضراء الأمريكية الذي استقر عند أعلى مستوى له صباح اليوم، إذ تربط علاقة وثيقة بين أسعار الذهب محلياً وعالمياً في ظل توقعات تشير إلى ارتفاع في مستويات العملة الأمريكية إلى مؤشرات غير مسبوقة في ظل تأكيدات الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية في أقرب اجتماعات البنك.