تعرف على عروض البنوك في الـ«بلاك فرايداي».. تقسيط وخصومات

اهتمام كبير يوليه المواطنون تجاه التخفيضات التي تعلن عنها الشركات والماركات الشهيرة بمناسبة الـ«بلاك فرايداي» ومن بين تلك المؤسسات البنوك التي تقدم لعملائها باقة تمكنهم من التقسيط على فترات طويلة ودون فوائد، وتستعرض «الوطن» التخفيضات على النحو التالي وفقا لما أعلنت عنه البنوك عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

تقسيط وخصومات من البنك التجاري الدولي CIB

يقدم التجاري الدولي أحدث عروضه لعملائه لشهر نوفمبر الحالي خلال Black Friday، إذ يقدم البنك باقة متنوعة من عروض التقسيط والخصومات لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية للبنك. وتفاصيلها على النحو التالي:

- تقسيط حتى 6 أو 12 أو 24 شهرًا دون فوائد لدى Vodafone، والعرض ساري حتى 30 نوفمبر 2021.

- تقسيط حتى 3 أو 6 أو 12 شهرًا دون فوائد لدى IKEA، العرض ساري حتى 9 نوفمبر 2021.

- تقسيط حتى 18 شهرًا دون فوائد لدى 2B للإلكترونيات العرض ساري حتى 30 نوفمبر 2021.

- تقسيط حتى 6 أشهر دون فوائد من أسواق شارع عبد العزيز.

- تقسيط حتى 12 شهرًا دون فوائد لدى Tradeline، العرض ساري حتى 30 نوفمبر 2021.

- تقسيط حتى 12 شهرًا دون فوائد لدى راية، العرض ساري حتى 30 نوفمبر 2021.

- خصم يصل إلى 10% لدى elmenus، العرض ساري حتى 30 نوفمبر 2021.

- خصم يصل إلى 45% لدى معامل البرج والمختبر على الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا، العرض ساري حتى 30 نوفمبر 2021.

- خصم يصل إلى 10% أو تقسيط حتى 18 شهراً لدى Dream 2000، العرض ساري حتى 30 نوفمبر 2021.

وفا بنك يتيح تقسيط مشتريات

وفقا لما أعلنه التجاري وفا بنك عن أحدث عروضه لشهر نوفمبر بمناسبة Black Friday، فإنه يقدم البنك إمكانية تقسيط مشتريات دون فوائد، وذلك عند استخدام بطاقات فيزا الائتمانية من بنك التجاري وفا، وتفاصيله كالتالي:

- العرض ساري لحاملي بطاقات الائتمان الذهبية / البلاتينية من بنك التجاري وفا.

- الحد الأدنى للإنفاق 7000 جنيه مصري للبطاقة الذهبية، و15000 جنيه مصري للبطاقة البلاتينية.

- الحد الأدنى للتقسيط 1000 جنيه الرسوم الإدارية 1% من إجمالي المبلغ.

- العرض ساري حتى 30 نوفمبر 2021.

- يقوم العميل بالتسجيل في الخدمة من خلال الواتساب وسيقوم فريق مركز الاتصال بالتواصل مع العملاء.

البنك الأهلي المصري يطرح عروض تقسيط وخصومات

وأخيرًا أعلن البنك الأهلي المصري عن أحدث عروضه لعملائه لشهر نوفمبر وBlack Friday، إذ يقدم البنك باقة متنوعة من عروض التقسيط والخصومات لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية للبنك، وتفاصيل العرض كالتالي:

العربي جروب

تقسيط حتى 10 أشهر دون فوائد لتكييفات شارب وتورنيدو عبر (الموقع الرسمي، فروع العربي جروب، الموزعين المعتمدين أو مركز الاتصال).

Switch Plus

- تقسيط حتى 18 شهرًا دون فوائد لعائلة (Ipad-Mac) لطلاب وأساتذة الجامعة بخصم 8%.

- تقسيط 18 شهرًا لكل المنتجات عدا (Iphone 13 Family -Apple Watch Series7) لدى فرع Capital Business Park.

- تقسيط عائلة Iphone 13 على 10 أشهر دون فوائد.

Noon.com

تقسيط حتى 12 شهرًا دون فوائد.

هومزمارت

تقسيط على 12 شهرًا دون فوائد للطلبات أكثر من 1000 جنيه.

Dubai phone

تقسيط حتى 24 شهرًا دون فوائد على منتجات مختارة.

RENAISSANCE Sharm El-Sheikh Golden View Beach Resort

- خصم 10% على سعر الإقامة بالغرف.خصم 15% على المأكولات والمشروبات، خصم 15% على خدمة تنظيف الملابس، خصم 15% على جميع خدمات الـSPA، إمكانية استخدام صالة الألعاب الرياضية.

Incredideals

- تقسيط 18 شهرًا دون فوائد على جميع المنتجات، فيما عدا عائلة Iphone 13 (تقسيط 12 شهرًا دون فوائد) تقسيط 24 شهرًا دون فوائد على جميع المنتجات، فيما عدا عائلة Iphone 13 (تقسيط 12 شهرًا دون فوائد)، خصم 10% + تقسيط المتبقي على 12 شهرًا دون فوائد، تقسيط 12 شهرًا دون فوائد على جميع المنتجات.

إلكتروستار

- تقسيط 12 شهرًا دون فوائد.

LG

- تقسيط تكييفات إل جي على 10 أشهر دون فوائد.

رنين

- لا يسرى التقسيط على أي فاتورة بها عروض.

- يتم تقسيط الفاتورة بحد أدنى 500 جنيه.

- يتم تقسيط الفاتورة على 12 شهرًا بحد أدنى 2000 جنيه.

- يتم تقسيط الفاتورة على 18 شهرًا بحد أدنى 5000 جنيه.

- يتم تقسيط السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والموبايلات والشاشات بحد أقصى 12 شهرًا دون فوائد ودون عروض بحد أدنى 2000 جنيه.