بدء صرف معاشات 10 ملايين و600 ألف مواطن من البنوك والبريد اليوم

تبدأ البنوك ومكاتب البريد، صرف معاشات شهر نوفمبر 2021، لنحو 10 ملايين و644 ألف مواطن، بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر2021، حيث أكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّه تمّ تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة فوري.

إتاحة صرف المعاش وتحويله على التليفون المحمول

وأكّد المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ كل صاحب معاش يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش شهر نوفمبر 2021 من أي ماكينة صراف آلي، بدءا من اليوم، مشيرًا إلى أنَّه تمّ إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية، بإجراءات سهلة وميسرة، حيث يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية.

ولفت إلى أنَّه في حال رغبة صاحب المعاش بتغيير جهة الصرف عليه، أن يقدم القائم بالصرف أو صاحب المعاش، خطابًا معتمدًا ومختومًا من البنك أو هيئة البريد، يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري، حال رغبة صاحب المعاش بصرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

بنك ناصر: تغذية ماكينات الصرف بحدودها القصوى من النقدية

من جهته، قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر- العضو المنتدب للبنك، إنَّ الصرف سيكون متاح في أكثر من منفذ لصرف المعاشات، مشيرا إلى إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM» سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى.

ولفت إلى أنَّه تمّ إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددًا على أنَّ البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته.