أعلى عائد على شهادات الادخار في 3 بنوك مصرية

استقرت البنوك على تثبيت أسعار الفائدة في ضوء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وثبتت البنوك الفائدة على المنتجات المصرفية، مثل الشهادات والودائع والحسابات البنكية، وتواصل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة، لتوفير كل ما هو مناسب لمختلف فئات المجتمع، ومن بين هذه المنتجات شهادات الادخار، ويبحث العملاء عن أعلى عائد على شهادات الادخار بالعملات المحلية والأجنبية.

شراء شهادات الادخار

وتأتي شهادات الادخار من بين الأوعية الادخارية التي يتجه إليها العملاء في البنوك، ويفضلونها عن غيرها من الأوعية الأخرى، للحصول على أعلى عائد على شهادات الادخار، مقارنة بغيرها من أنواع أخرى من الأوعية الادخارية في السوق.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية «بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري»:

- بنك مصر

شهادة القمة الثلاثية المتغيرة

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه

العائد 8.5%

دورية صرف العائد ربع سنوي

شهادة القمة الثلاثية الثابتة

مدة الشهادة 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه

العائد 11%

دورية صرف العائد شهري

الشهادة الخماسية الثابتة بعائد شهري

مدة الشهادة 5 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه

العائد 9%

دورية الصرف العائد شهري

الشهادة الخماسية الثابتة بعائد سنوي

مدة الشهادة 5 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه

العائد 9.5%

دورية صرف العائد سنوي

الشهادة السباعية الثابتة

مدة الشهادة 7 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيهًا

العائد 9.75%

دورية صرف العائد شهري

- بنك القاهرة

شهادة البريمو الثلاثية الثابتة

مدة الشهادة 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه

العائد 10.5% شهريًا و10.75% ربع سنوي

العائد ثابت طوال مدة الشهادة

شهادة البريمو الخماسية الثابتة

مدة الشهادة 5 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه

العائد 10.5% شهريًا و10.75% ربع سنوي

نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة

شهادة البريمو الثلاثية المتغيرة

مدة الشهادة 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه

العائد 7.25% شهريًا، 7.5% ربع سنوي

العائد متغير مرتبط بكوريدور البنك المركزي

شهادة البريمو الخماسية المتغيرة

مدة الشهادة 5 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه

العائد 8% ربع سنوي

العائد متغير مرتبط بكوريدور البنك المركزي

شهادة أمان المصريين

مدة الشهادة 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه

العائد 13%

يصرف العائد بنهاية المدة

العائد متغير مرتبط بكوريدور البنك المركزي

- البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية الثابتة

مدة الشهادة 3 سنوات

الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه

معدل العائد على الشهادة 11% سنويا

العائد ثابتة طوال مدة الشهادة

يصرف العائد شهري

الشهادة البلاتينية المتغيرة

مدة الشهادة 3 سنوات

الحد الأدنى للشهادات 1000 جنيه

العائد 8.5% سنويا

العائد متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري بزيادة 0.25%

يصرف العائد كل 3 أشهر

الشهادة الخماسية الثابتة

مدة الشهادات 5 سنوات.

الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه.

معدل الفائدة 10.25% سنويا

نوع الفائدة ثابتة طوال مدة الشهادة

يصرف العائد على الشهادة شهرياً

- شهادة استثمار المجموعة «ب» السنوية

مدة الشهادة 1 سنة

الحد الأدنى للشهادات 1000 جنيه

العائد 6% سنويا

العائد ثابت طوال مدة الشهادة

يصرف العائد شهرياً

شهادة استثمار المجموعة «ب» السنتين

مدة الشهادات عامين

الحد الأدنى للشهادة 500 جنيه

معدل الفائدة : 6.5% سنويا

العائد ثابت طوال مدة الشهادة

يصرف العائد كل 3 أشهر

شهادة استثمار المجموعة «ب» الثلاثية

مدة الشهادات 3 سنوات

الحد الأدنى للشهادة 500 جنيه

العائد 9% سنويا

العائد ثابت طوال مدة الشهادة

يصرف العائد كل 3 أشهر

شهادة استثمار المجموعة «أ» التراكمية

مدة الشهادات 10 سنوات

الحد الأدنى للشهادة 100 جنيه

العائد 95% بنهاية المدة

العائد ثابت طوال مدة الشهادة

يصرف العائد بشكل تراكمي بنهاية المدة

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25%، و9.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة.