عضو «رجال الأعمال العرب» يوضح حقيقة حالة الطوارئ في الصين: بسبب كورونا

حالة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن دعوة الحكومة الصينية لشعبها بتخزين المواد الغذائية وكميات مناسبة من المنتجات الأساسية للاحتياجات اليومية، مساء أمس الثلاثاء، ودون إبداء أسباب ولمدة غير محددة.

الأنباء عن دخول الصين في حالة طواريء جديدة تسببت في حالة من الجدل والتساؤلات عن أسباب ما يحدث، خاصة وأن أغلب ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لم يوضح أسباب أو مدة حالة الطوارئ.

عضو منتدى رجال الأعمال العرب في الصين يوضح حقيقة حالة الطوارئ

أوضح هيثم طلحة، أحد رواد الأعمال المصريين، مقيم في الصين، وعضو منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، في تصريحات لـ«الوطن»: «كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في الدول العربية حول دخول الصين حالة طوارئ، ودعوتها للمواطنين تخزين المواد الغذائية لوقت لم يتم تحديده، هي أخبار غير صحيحة بالكامل، وتم المبالغة والتهويل فيها».

وأضاف «طلحة»، أنه لا توجد أي حالة طوارئ في الصين، أو دعوات لتخزين السلع الغذائية، وإنما ما حدث هو تنبيه وزارة التجارة على مواطني المدن الشمالية التي زادت بها حالات الإصابة بكورونا لاحتمالية تعرضها لإغلاق جزئي وطوارئ جزئية عليها؛ لمحاصرة تفشي عدوى «كوفيد 19».

كورونا في الصين

وأشار عضو منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، إلى أن بعض محافظات الشمال الصيني مثل «إينرمنغوليا، شاندوج» حصل بها ردة في إصابات كورونا، فضلا عن أن إجمالي الإصابات في الصين كاملة وصلت إلى 600 إصابة، وهو ما دفع الحكومة لإعادة التشديد على الإجراءات الاحترازية، خاصة وأنها تتخذ منهجية «تصفير الحالات».

«طلحة»: الحياة في الصين تسير بشكل طبيعي

وأكد أن الحكومة نبهت على مواطني تلك المقاطعات الشمالية بالصين أنها قد تضطر إلى إغلاق تلك المدن، لذلك دعتهم إلى الاستعداد إلى ذلك وتخزين المتطلبات الأساسية تحسبًا لحدوث ذلك، إلا أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت الأخبار بشكل من المبالغة، مضيفًا أن الحياة تسير بشكل طبيعي جدًا في الصين.