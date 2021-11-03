طريقة إخفاء شبكة الواي فاي خطوة بخطوة لتجنب سرقة باقة الإنترنت

تصدر إخفاء شبكة الواي فاي محركات البحث الإلكترونية، حيث يعاني قطاع عريض من سرقة شبكة الإنترنت الخاصة بهم من خلال البرامج المخصصة لاختراق الشبكات واستخدام الواي فاي، ما يؤدي إلى نفاد باقة النت الخاصة بصاحب الراوتر قبل موعد تجديد الباقة، ليضطر إلى شراء باقة إضافية أو تجديد الباقة قبل موعدها.

وتقدم الشركات المعنية بتوصيل شبكات الإنترنت للمواطنين الكثير من النصائح لحماية شبكة الإنترنت الخاصة بهم، ويعد إخفاء شبكة الواي فاي من أهم الخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على الباقة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات إخفاء شبكة الواي، لتجنب اختراق البرامج لها وسرقتها، وفق الدعم الفني لإحدى شركات الإنترنت، كالتالي:

خطوات تغيير كلمة السر وإخفاء شبكة الواي فاي

- الدخول إلى إعدادات جهاز الراوتر الخاص بالمستخدم، من خلال كتابة الكود «192.168.1.1» في الأيقونة الخاصة بالسيرش على المتصفح المستخدم.

- تظهر صفحة الدخول إلى الشبكة الخاصة بالمستخدم والمشترك بها.

- يتم تسجيل الاسم المستخدم وكلمة السر الافتراضية وهي «admin».

- تظهر الإعدادات الخاصة بجهاز الراوتر، ثم يتم تغيير كلمة المرور قبل إخفاء الشبكة حتى لا تظل الأجهزة التي اخترقت شبكة الواي فاي من قبل متصلة بالشبكة.

- يتم تغيير كلمة السر من خلال الضغط على أيقونة Network ثم الضغط على WLAN، ثم الضغط على Secutity، ثم تغيير كلمة السر وكتابة أخرى جديدة.

- ولإخفاء اسم شبكة الواي فاي، يتم الدخول إلى إعدادات اسم الشبكة، ثم الضغط على علامة صح الموجودة أمام أيقونة hide s s it، ثم يتم الضغط على submit لتأكيد التعديلات الجديدة.

- وللدخول على الشبكة المخفية، يتم الضغط على علامة الويب الموجودة أسفل يمين سطح المكتب، ثم الضغط على الشبكات المخفية، ثم كتابة اسم الشبكة وكلمة السر الخاصة بها، وعلى الفور يتم الاتصال بالشبكة المخفية.