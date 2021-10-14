تعرف على خطوات اكتشاف من يسرق شبكة الواي فاي وكيفية حمايتها

يشتكي الكثير من مستخدمي الإنترنت في مصر، من اختراق البعض لشبكاتهم مما يؤدى إلى ضعف الاتصال بالنت، وربما يؤدى إلى الأسوأ وهو اختراق أجهزتك الإلكترونية والحصول على معلومات شخصية منها سواء الصور أو الفيديوهات أو البطاقات الائتمانية، وغيرها.

وحتى لا تتعرض للسرقة، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية في مجال التكنولوجيا التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، كيفية اكتشاف من يخترق شبكة الواي فاي، وكيفية حمايتها، وذلك وفق خبير تكنولوجيا المعلومات أحمد سالم، في السطور التالية..

خطوات اكتشاف اختراق شبكة الواي فاي

وهناك العديد من الملاحظات التي يجب الانتباه إليها حتى تكتشف من يخترق شبكة الواي فاي، في السطور التالية..

- العلامة الأولى لاختراق شبكة الإنترنت، هي انخفاض سرعته، فكلما زاد عدد الأجهزة التي تستخدم شبكة الواي فاي، فإن ذلك يؤدى لبطء التعامل على النت، كما أنها تؤدى إلى انتهاء الباقة الشهرية سريعًا.

- من الطرق التي يمكن معرفة ما إذا كان هناك اختراق لشبكة الواي فاي من خلال الرواتر، فيمكن متابعة أضواء الرواتر، فالإشارة رقم 4 هي دلالة على وجود تفاعل على الشبكة، فإذا لاحظت هذا النشاط بدون وجود أي تفاعل فاعرف أن هناك من يستخدم شبكتك.

يمكن معرفة الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي، من خلال تسجيل الدخول على تطبيق الإنترنت، الذي يتم من خلاله معرفة عدد الأجهزة المتصلة، ويمكنك من خلال هذا معرفة ما إذا كان هناك اختراق لشبكة الواي فاي الخاصة بك.

خطوات حماية شبكة الواي فاي

قبل اتباع خطوات إخفاء الواي فاي عن الأجهزة، يحب أن تكون على علم باسم الشبكة ونوعها، وكلمة السر.

الدخول على صفحة إعدادات الراوتر الخاص بك على موقع جوجل، وهي تختلف من جهاز لآخر، حسب الراوتر لكن في الغالب الكود هو:

192.168.1.1

192.168.0.1

في الخطوة الثانية سيطلب اسم المستخدم وكلمة السر، فإذا كنت تفتحها للمرة الأولى فاسم المستخدم وكلمة السر admin، ويفضل تغييرها بمجرد تشغيل الإنترنت حتى لا يستولي أي شخص آخر عليها.

ستظهر إعدادات الراوتر، من الجانب الأيسر.

اختر Network ومنها WAN ومنها WLAN ومنها SSID Settings.

عندما تظهر صفحة إعدادات الشبكة، اختر الخانة الثانية وهي Hide SSID.

اضغط على Submit، وهكذا تكون الشبكة أخفيت عن الجميع.