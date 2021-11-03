تعرف على عقوبة السب على الإنترنت: «سكرين شوت تكلفك مليون جنيه»

مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي ومقدرة الجميع على الوجود بهذا الواقع الافتراضي مع عدم القدرة على تحديد هوية المستخدمين في كثير من الأحيان ظهرت جرائم السب والقذف على المنصات الإلكترونية فيس بوك وواتس آب وتويتر وانستجرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وهو ما حتم بدوره وجود قانون عقوبات رادع لمنع جرائم السب والقذف بهذه الطريقة، وتستعرض «الوطن» شروط إثبات جريمة السب والقذف والعقوبات التي يتعرض لها من سب أو تعرض بما لا يجوز التلفظ به لأحد على مواقع التواصل الاجتماعي في السطور الآتية.

شروط إثبات جريمة السب على الإنترنت

يوجد عدة شروط يجب توافرها لتقديم بلاغ سب وقذف على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها:

- وجود «اسكرين شوت» يتضمن كلام الجاني للمجني عليه.

- وجود نسخة من صفحة الجاني.

- العلانية والتي تتحقق عن طريق ما ينشره أو يرسله الجاني للمجني عليه.

وبتوفير هذه الشروط يمكن للشخص تقديم بلاغ وعمل محضر سب وقذف بمباحث الإنترنت.

عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي

ولما سببه هذا النوع من الجرائم من فوضى توجب وجود عقوبات صارمة لمنع هذا النوع من الجرائم، وهو ما ألزم المشرع بسن عقوبات بين الغرامة والحبس نعرضها فيما يلي:

- الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

- الحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.

- تعويض مادي يصل إلى مليون جنيه يستحقها المجني عليه في قضايا التشهير.