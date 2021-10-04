محافظ كفر الشيخ يتوعد أصحاب سناتر الدروس الخصوصية: «هأقفلها كلها»

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أكبر حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية في نطاق مدينة كفر الشيخ، أسفرت عن غلق 7 سناتر للدروس الخصوصية، واكتشاف جراجات وسراديب تستوعب آلاف الطلاب، رغم تحذير وزارة التربية والتعليم أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، وقرر المحافظ قطع المرافق عن المراكز التي أمر بتشميعها.

محافظ كفر الشيخ: «مش هسيب مراكز للدروس الخصوصية»

وشدد محافظ كفر الشيخ على أنه لن يترك مراكز الدروس الخصوصية في كل القرى والمراكز، وأنه سيجري غلقها كاملة في حملات مفاجئة، كما حدث خلال الساعات الماضية، وتوعد أصحاب السناتر التعليمية بقوله: «مش هسيب مراكز الدروس الخصوصية، وهنشمع المراكز بالشمع الأحمر، وهنغرم أصحابها، أنا شوفت مناظر صعبة، آلاف الطلاب مكدسين في جراجات وسراديب وحجرات أسفل العمارات، بدون الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا».

محافظ كفر الشيخ: تغريم المحال لتسترها على مراكز الدروس الخصوصية

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه سيتم تغريم أصحاب بعض محلات الملابس وغيرها من المحلات، وذلك لتسترها على أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، وتابع قائلاً: «لقيت مراكز جوا محلات، ولقيت غرف وجراجات أسفل العمارات، منظر صعب، وهنحول كل الناس دي للنيابة العامة، فضلاً عن غلق السناتر وتشميعها بالشمع الأحمر، حفاظاً على صحة ولادنا، خاصةً في ظل التطور الذي يشهده قطاع التعليم على كافة مستوياته».

محافظ كفر الشيخ يؤكد قطع المرافق عن سناتر الدروس الخصوصية

كما أمر محافظ كفر الشيخ بقطع المرافق عن سناتر الدورس الخصوصية، وشن حملات في كافة القرى والمراكز، لغلق السناتر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى متابعة المراكز التي جرى غلقها، ومعاقبة المعلمين بهذه السناتر إذا تبين أنهم يعملون في التربية والتعليم، مشيراً إلى أن هذه الحملات تأتي تطبيقاً للقانون، وفي إطار مواجهة الدولة للموجة الرابعة من كورونا، وحفاظاً على صحة الطلاب وأسرهم.