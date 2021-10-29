أرقام الإبلاغ عن سناتر الدروس الخصوصية.. تمثل خطورة على سلامة الطلاب

طالبت وزارة التنمية المحلية، المواطنين وأولياء الأمور، بالإبلاغ الفوري عن أي مراكز دروس خصوصية، تفتح أبوابها للطلاب في أي محافظة من المحافظات حتى يتم اتخاذ إجراء فوري بشأنها في ظل استمرار حظر مراكز الدروس الخصوصية.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن سناتر الدروس الخصوصية محظورة وفق الضوابط الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وتم تطبيق القرار بداية من ديسمبر الماضي، وتم غلق ما يقرب من 100 ألف سنتر دروس خصوصية في نحو 11 شهرا، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع تلك المراكز التعليمية والابلاغ عنها، من خلال أرقام مبادرة «صوتك مسموع» وهي: 01150606783، والخط الساخن 15330.

وبمجرد تلقى الشكوى، سيتم إبلاغ الحي المختص، لاتخاذ ما يلزم وغلق السنتر المخالف وتحرير محضر بالواقعة، مؤكدا أنه لا توجد تراخيص بتشغيل سناتر دروس فهي تتعارض مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

حملات مستمرة على «السناتر»

وأشار إلى أن الوحدات المحلية، تقوم بحملات مستمرة لمتابعة غلق مراكز الدروس وغلق المخالف، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم خصصت منصات وقنوات، بالإضافة إلى المدارس لإتاحة المعلومة وشرح المناهج في مختلف المواد لكل الطلاب والتوسع في المعرفة، لافتا إلى أن الأحياء بالتنسيق مع مديريات التعليم والشرطة تداهم السناتر بشكل مستمر، فهي تمثل خطورة على سلامة الطلاب حيث تحتوي على تجمعات وعدم اتباع الإجراءات الصحية.

المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية تم تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي، بداية من أكتوبر الجاري، حيث مواعيد عمل المحلات والمولات التجارية تبدأ يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق في العاشرة مساءً مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، تبدأ يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق في الثانية عشر منتصف الليل شتاء، مع مد العمل ساعة في نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، وهناك أنشطة مستمرة على مدار 24 ساعة، منها الأفران والصيدليات والبقالة، ومحلات الخضار والفاكهة.