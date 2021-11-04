حظك اليوم برج الجدي الخميس 4-11-2021 مهنيا وعاطفيا

من عيوب مولود برج الجدي، انتقاده للآخرين بشكل لاذع، مما يسبب أذى لمن حوله، ويجعل العديد من الحواجز مع الآخرين، فضلا عن أنه يميل في بعض الأوقات للتقليل من الآخرين بطريقة تستفز من أمامه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعرك بتلقائية، وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.