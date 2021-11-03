حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 3-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت يحاول دائمًا أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم على إيجاد حلول للمشاكل والأزمات، ولديك كل الوسائل التي تساعدك على التركيز والتخطيط.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحظ تدفعك اليوم للانطلاق بجرأة وروح متفائلة، ويعدك ذلك بأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.