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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 3-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:21 ص | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
برج الجدي

برج الجدي

يعشق مواليد برج الجدي الاستقرار، ويتصفون بحبهم الشديد لأفراد العائلة والجو الأسري، فضلا عن إنهم يتميزون بالتخطيط الجيد والصبر للوصول لأهدافه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا 

القمر في مربع برجك وقد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا 

عطارد والقمر معاكسان.. احترس من الضغوط والخلافات، ويطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

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