حظك اليوم برج الدلو الخميس 4-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الدلو بالصراحة الشديدة، لكنه لا يرغب في إيذاء الآخرين، هو فقط يعتقد أن الحوار الصريح هو الحل الوحيد لحل الأزمات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

فينوس وعطارد داعمان ويخففان من الضغوط الملقاة على عاتقك، ويمنحانك أحباب يقفون بجانبك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.