إصابة 444 عراقياً بـ«تسمُّم» بسبب «طعمية ومياه ملوثة»

أصيب 444 شخصاً فى العراق بحالات تسمُّم غذائى مع تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك بسبب تناولهم وجبات فلافل «طعمية» فى مطعم شعبى بمحافظة ميسان شرق البلاد، وذلك وفقاً لما أعلنته دائرة الصحة.

وكانت أغلب حالات التسمم التى جرى رصدها فى المحافظة منذ بداية الواقعة بسيطة ومتوسطة الأعراض، وأضافت دائرة الصحة بـ«ميسان» أنّه تم تعيين فرق مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالات المصابين.

وأوضحت أن معظم الحالات خرجت من المستشفى، فيما لا يزال 14 شخصاً تحت العناية، مشيرة إلى أن لجان التحرى الوبائى تحقق بالواقعة لمعرفة أسباب التسمم.

من جانبه، قال مدير دائرة صحة ميسان، على محمود العلاق، إن مستشفيات الدائرة استقبلت منذ الأحد الماضى عدداً كبيراً من الحالات التى تعانى من الإسهال الشديد والقىء وارتفاع درجة الحرارة والمغص المعوى، وتم تشخيصها حسب أعراضها بأنها حالات تسمم غذائى.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، الاثنين الماضى، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المطعم والمتهمين الآخرين بقضية التسمم الغذائى التى تعرّض لها المواطنون العراقيون، وكان قاضى محكمة تحقيق العمارة قد اتخذ قراراً بوقف صاحب المطعم و6 متهمين آخرين، على خلفية حالة تسمم غذائى لمئات المواطنين ووفاة أحدهم، بعد تناولهم وجبات فلافل «طعمية» فى مطعم شعبى، وكانت قد دخلت دائرة الصحة بالمحافظة فى حالة طوارئ، وذلك لاستقبال المصابين بالتسمم.

وكان مسئولو دائرة الصحة بالمحافظة قد أفادوا بأنّ التسمم يمكن ألا يكون بسبب الفلافل وإنما يعود إلى تناول المصابين مياهاً ملوثة داخل المطعم أثناء تناولهم الوجبة، وشهد المطعم حالة من الفوضى، وذلك عقب مهاجمة أهالى المتوفى المكان وتحطيم واجهته، ويظهر ذلك خلال مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى لحظة المهاجمة.