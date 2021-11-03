المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة يحصل على الأيزو 9001:2015

أعلن المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة حصوله على الأيزو iso9001:2015، ويأتي ذلك طبقًا لتعليمات معالي وزير الزراعة السيد القصير وتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتحسين جودة الصادرات الزراعية.

زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية وترشيد استخدام المياه

وأشار الأستاذ الدكتور عبدة عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، في بيان، إلى أن مهام المعمل المركزي لبحوث الحشائش تتركز في زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية وترشيد استخدام المياه نتيجة لمكافحة الحشائش.

وتابع مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش: «يجرى تدريب العديد من الباحثين والزراع والمهندسين على كيفية التعرف على الحشائش وطرق مكافحتها وزيادة الوعي لدى المزارعين من خلال تقديم استشارات فنية في كيفية إدارة الحشائش من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية التي تهتم بتوصيل كل ماهو جديد في مجال مكافحة الحشائش».