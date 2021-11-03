زراعة الإسكندرية: صرف 50% من حصة الأسمدة للمزارعين دون الكارت الذكي

قال المهندس، طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن المديرية وجهت إلى تطبيق منظومة الكارت الذكي لصرف الأسمدة، لافتا إلى أن المهندس هاني عبد العظيم، مدير إدارة تعاون العامرية وبرج العرب، تابع تسليم المزارعين للكارت الذكي، مشيرا إلى أنه فيما يخص المزارعين الذين لم يستخرجوا الكارت بجمعية الصاعدة الزراعية، تم صرف 50% من الأسمدة لحين استخراج الكارت الذكي.

358 كيس قطن بمزاد البحيرة

وأضاف «زكي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم الإطمئنان على حلقة القطن بالجمعية وتبين وجود عدد 358 كيس قطن بإجمالى وزن 472.313 قنطار وفي انتظار المزاد العلني بمحافظة البحيرة الذي سيقام اليوم.

9 قوافل ومعرض للمزارعين

وفي سياق آخر، أوضح وكيل وزارة زراعة الإسكندرية، أن المديرية اجتمعت بمجلس الإعلام الريفي لمناقشة العديد من النقاط طبقاً لجدول الأعمال المزدحم للمجلس حيث تم عرض نشاط الإعلام الريفي خلال شهر أكتوبر والذي شمل تدشين 9 قوافل ومعرض بالإضافة إلى الإشتراك في تدريب للفلاحين على التمكين الإقتصادي ومناقشة بعض المشكلات التي وقف عليها الإعلام الريفي وتم إتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها.

وأوضح أنه تم عرض مقترحات العمل خلال شهر نوفمبر الجاري على أن تتضمن إقامة مؤتمر المحاصيل الشتوية بقرية الصاعدة وإقامة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بالإضافة إلى الإحتفال بعيد الطفولة بجانب القوافل الإرشادية المختلفة.