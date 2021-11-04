حظك اليوم برج القوس الخميس 4-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج القوس إنجاز عمله على أكمل وجه، كما يعشق هذا البرج الانطلاق والسفر ويحبّ المغامرة، كما يتصف رجل برج القوس بحبّه للمغامرة والاستكشاف وتفحص كلّ ما في الحياة، فهو فضولي بشكل كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ونظّم جهودك، واعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تنصحك الأفلاك أن تستمتع بالحب بعيدا عن العيون، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.