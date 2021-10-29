حظك اليوم برج القوس الجمعة 29-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس طموح ويتحمل المسئولية، كما ويعشق الانطلاق والسفر ويحبّ المغامرة، كما يتصف رجل برج القوس بحبّه للمغامرة والاستكشاف وتفحص كلّ ما في الحياة، فهو فضولي بشكل كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر بمنزل الحظ يجعلك تفكر بطريقة إيجابية، ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بالتوافق مع الأحباب والأصحاب، وتدفعك الأفلاك للوقوف بجانب الضعفاء ويثمر عالمك بفعل الخير.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.