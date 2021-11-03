اعرف الفرق بين أعراض كورونا والأنفلونزا مع اقتراب الشتاء

يحرص الكثير من المواطنين على تناول لقاح الأنلفلونزا للوقاية من الإصابة بها خلال فصل الشتاء، خصوصًا مرضى الحساسية والربو باعتبارهم الفئة الأكثر للإصابة، وخلال العامين الماضيين، أصبح مرضى الأنفلونزا يخلطون كثيرا بين أعراض الأنفلونزا وأعراض كورونا، ما يجعلهم يلجأون إلى العزل المنزلي، خوفا من نقل المرض للآخرين.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الفرق بين أعراض الأنفلونزا وأعراض فيروس كورونا، وفق حديث عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران لـ «الوطن»، التي جاءت كالتالي:

أعراض الأنفلونزا:

حدد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أعراض الأنفلونزا التي تتشابه نسبيا مع أعراض فيروس كورونا، التي تتمثل في:

- الشعور بالصداع المتفاوت على فترات مختلفة.

- الشعور بالقشعريرة.

- وجود سعال جاف.

- الإصاب بالحمى بقيمة تتراوح بين 38 و 41 درجة خصوصا عند الأطفال.

- ترتفع درجة الحرارة بسرعة خلال الـ 24 ساعة الأولى وربما تستمر لمدة أسبوع.

- الشعور بآلام العضلية التي ربما تشمل جميع عضلات الجسم ولكنها تتركز في الرجلين وأسفل الظهر.

- الشعور بآلام الشديدة في المفاصل.

- الشعور بألم أو حرقان في العينين عند النظر للضوء.

- عند انحسار الأعراض العامة تبدأ أعراض الجهاز التنفسي مثل ألم الحلق والسعال الذي يستمر لمدة أسبوعين.

عادة تزول أعراض المرض الحادة بعد 5 أيام ويتعافى معظم المرضى خلال أسبوع أو أسبوعين.

أعراض فيروس كورونا:

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- السعال الجاف.

- الحمى الشديدة.

- الإسهال.

- تغير لون أصابع اليد أو ظهور طفح جلدي.

- الشعور الشديد بالإرهاق.

- صعوبة التنفس والشعور بالضيق في منطقة الصدر.

- إحمرار العينين أو تهيجهما وإصابتهم بالالتهابات.

- فقدان القدرة على الحديث أو الشعور بالتشوش الكبير عند الكلام والحديث مع الآخرين.