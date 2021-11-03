محافظ المنيا: نوفر كل لقاحات كورونا.. «ومركز للتطعيم على كورنيش النيل»

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يُوجد بالمحافظة 26 مركزًا ثابتًا لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فضلًا عن 18 مركز شباب، و40 فرقة طبية متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع والكفور، وتم أيضًا إقامة مركزًا بمحطة سكة حديد المنيا، لتطعيم المسافرين، مؤكدًا أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، متوفرة لدى المحافظة، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر».

المحافظة تستهدف تطعيم 3 مليون مواطن

وأضاف «القاضي»، أن المحافظة تستهدف تطعيم 3 ملايين مواطن، وتم تطعيم حتى الآن مليون شخص، مناشدًا المواطنين بالتوجه لمراكز اللقاحات للتطعيم، إذ أنه اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل، لن يتمكن أي موظف من دخول أي مؤسسة حكومية، واعتبارًا من 1 ديسمبر لن يحصل المواطن على أي خدمة حكومية دون الحصول على لقاح كورونا، أو إجراء تحليل pcr، فالمواطن عليه القيام بالتسجيل للقاح ويتم تطعيمه فى نفس الوقت، كما يتم تنفيذ حملات للتطعيم صوب المساجد والكنائس والنوادي، مع إتاحة مركز للتطعيم على كورنيش النيل.

إعداد غرفة عمليات بالمحافظة لمواجهة مستجدات الأمطار والسيول

وأعلن محافظ المنيا، عن إعداد غرفة عمليات بالمحافظة لمواجهة مستجدات الأمطار والسيول، مشيرا إلى أنه يتم التعامل معها عن طريق مخرات معدة لهذا الأمر، كما ذكر أن برنامج التنمية فى صعيد مصر يجب أن يتضمن مشاركة اجتماعية، موضحا أنه يتم حاليا تنفيذ وتأهيل القري داخل المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير معيشة أفضل للمواطنين، فالدولة تتعامل بشفافية مع المشروعات التى تقام بجميع مراكز المحافظة.