طبيب يكشف 5 فئات ممنوعة من الحصول على مصل الأنفلونزا

بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة، يبحث الكثير من المواطنين عن مصل الإنفلونزا الموسمية الذي يتم الحصول عليه مع بداية فصل الشتاء كل عام، خصوصا لمرضى حساسية الصدر، إذ أنهم أكثر فئة من ذوي الأمراض المزمنة معاناة مع الإنفلونزا، وقد يؤدي إصابتهم بالإنفلونزا إلى الإصابة بالصعوبة في التنفس أو ألم أو ضغط في الصدر يستمر لفترات طويلة.

وهناك عدد من الفئات المحذور لها تناول مصل الأنفلونزا الموسمية، والتي يجب أن تتجنبها حتى لا تتعرض لمضاعفات، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الفئات الممنوعة من تناول مصل الأنفلونزا، والتي يحذر عليها أن تتناولها، وفق حديث عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

الفئات الممنوعة من تناول مصل الأنفلونزا

وقال الدكتور مجدي بدارن إن هناك عدد من الفئات التي يجب أن تتجنب تناول مصل الأنفلونزا الموسمية، حتى لا تتعرض للخطر، وجاءت تلك الفئات كالتالي:

- الأطفال الأقل من 6 أشهر من العمر، يجب تجنب إعطاؤهم مصل الأنفلونزا حتى لا يحدث لهم مضاعفات ناتجة عن تحسسهم منه.

- الأشخاص الذين تعرضوا للمعاناة من حساسية شديدة للتطعيم في مرة سابقة تم فيها تناول مصل الأنفلونزا من قبل.

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة في تناول البيض.

- الأشخاص الذين سبق لهم وأصيبوا بالتهاب في الأعصاب بسبب التطعيم.

- يؤجل التطعيم بلقاح الإنفلونزا حال الإعياء الحاد أو العدوى المصحوبة بارتفاع بدرجة حرارة الجسم.

اللقاح يحقن في عضلة الفخذ الأمامية أو الكتف

وأوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن اللقاح يتم حقنه في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف، ويحظر تمامًا حقن أي لقاح بعضلة المقعدة الخلفية، كما أشار إلى أن التطعيم ضد الأنفلونزا لا يقي من الكورونا، ولكنه يمنع حدوث المسار الحاد للمرض عند الإصابة بفيروس كورونا.