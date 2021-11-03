نائب محافظ بني سويف يقود حملة لإزالة 257 حالة إشغالات وغلق 6 محلات

قاد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، حملة ميدانية بشارع «جسر إسلام»، ومنطقة «ترعة البوصة»، يرافقه المحاسب هاني الجويلي، رئيس مدينة بني سويف، ومسؤولو الإشغالات والنظافة وشرطة المرافق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، وضمن خطة تحقيق الانضباط في الأسواق، ورفع مستوى النظافة العامة، ومواجهة الإشغالات غير القانونية التي تعوق حركة السير والمرور.

«حبش» يشدد على استمرار الحملات لضمان التزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم

وتفقد نائب المحافظ المنطقة، موجهاً باستمرار تلك الحملات على فترات مختلفة من اليوم، خاصة في أيام السوق التي تشهد ازدحاما وخروج بعض الباعة من الباكيات المخصصة لهم، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة التزام الباعة بأماكنهم، حفاظا على الشكل الحضاري، وتيسيرا لحركة السير والمرور بالشكل المطلوب، مع توعية المواطنين بأهمية المشاركة لضمان استمرار ذلك لمصلحة الجميع.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 6 محلات خضار، بدون ترخيص، بشارع ترعة البوصة، ورفع 257 حالة إشغالات من شارع جسر إسلام وشارع ترعة البوصة.

نائب محافظ بني سويف يتابع إلتزام الباعة بالباكيات المخصصة لهم بسوق ترعة البوصة

كما تابع نائب محافظ بني سويف، السوق الحضاري بشارع ترعة البوصة، وإلتزام الباعة بالباكيات المخصصة لهم، وعدم خروجهم أمام السوق او خارج الاماكن المخصصة لهم، لضمان استمرار المظهر الحضاري للسوق.