محافظ بني سويف يسحب رخصة سيارة نقل تسير عكس الاتجاه «صور»

فوجئ الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، أثناء عودته من جولة ميدانية بمركز ومدينة سمسطا، بسيارة نقل تسير عكس الاتجاه، وجهاً لوجه مع سيارة المحافظ، الذي أمر سائقه بالتوقف أمامها لاستيقافها، وأمر أفراد الحراسة بسحب رخصة السيارة وقائدها.

جولة تفقدية لمحافظ بني سويف بمركز سمسطا

وأجرى محافظ بني سويف جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة سمسطا، اليوم الأربعاء، شملت تفقد عدد من المشروعات والمجمعات الخدمية بالمركز، إلى جانب متابعة سير منظومة التطعيم بلقاح كورونا بدائرة المركز، ضمن خطة وجهود الدولة في هذا الشأن.

محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث «دائري ببا»

وأثناء عودة المحافظ أوقف خط سيره أكثرمن مرة، أولها للاطمئنان على مصابي حادث الطريق الدائري بمدينة ببا، الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، إثر اصطدام سيارتين أجرة «ميكروباص»، ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومسؤولي الوحدة المحلية المعنية بمتابعة الحالات حتى تماثلها للشفاء، وعددهم 4 مصابين، تم نقلهم إلى المستشفى التخصصي، لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأثناء عودته، لاحظ المحافظ سيارة نقل صغيرة ربع نقل، تسير عكس الاتجاه، مما تسببت في ارتباك الحركة المرورية على الطريق، فكلف المحافظ أفراد حراسته وضباط المرور المرافقين له، باستيقاف السيارة، حيث فوجئ سائقها بموكب المحافظ فتوقف مباشرةً، وقد تم سحب رخصتي السيارة والقيادة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.