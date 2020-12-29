وداعا للأسواق العشوائية.. بدء تشغيل سوق ترعة البوصة تجريبيا ببني سويف

بدأت محافظة بني سويف، تشغيل سوق ترعة البوصة بالمدينة، اليوم الثلاثاء، بشكل تجريبي، ضمن خطط المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية التي لا توفر خدمة جيدة تليق بالمواطن السويفي، ولا يوجد بها الانضباط المطلوب، وتشكل عائقا أساسيا لجهود استعادة الشكل الحضاري للمدن والميادين، وسبب رئيسي في إعاقة الحركة المرورية وعدم تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

تزويد السوق بمنظومة أمنية للمراقبة

وقال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن المحافظة انتهت من تطوير السوق ورفع كفاءته، حيث تضمنت الأعمال إعادة تخطيط الباكيات وعمل ممرات وطرق داخلية تم رصفها، فضلا عن أعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء، بجانب تزويده بكاميرات تأمين، وغيرها من الأعمال التي تسهل من تحسين الخدمة وتسهيل حركة البيع والشراء داخل السوق مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

إعلان أسماء المستحقين للباكيات في السوق

وأشار المحافظ إلى الإعلان عن الأسماء المتقدمين لحجز باكيات المرحلة الأولى من السوق، وعددهم 66 بائعا وتاجراً، تم حصرهم من مناطق ترعة البوصة وجسر إسلام وعلى مصباح عن طريق لجان ميدانية من المحافظة، حيث سيتم تباعا تسكين الباعة على مراحل، وذلك ضمن خطة لنقل الباعة من الأسواق العشوائية بالمنطقة إلى السوق بعد تطويره وتجهيزه كمكان حضاري، تحت شعار " وداعا للأسواق العشوائية ".

وتابع محافظ بني سويف استعداد السوق التام لاستقبال التجار والمواطنين، خلال زيارة ميدانية أمس الإثنين، برفقة بلال حبش نائب المحافظ، ووليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس محمود سرحان مسئول التطوير بالمكتب الفني، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشكا أهالي منطقة ترعة البوصة وشارع عبد السلام عارف ومنطقة الجزيرة بمدينة بني سويف، من انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، والمطاردات التي تجري بينهم وبين موظفي الوحدة المحلية وقسم شرطة المرافق، والتي تنتهي بضبطهم، قبل أن يتم الشروع في إنشاء سوق حضارية بالمنطقة تكون الأولى من نوعها في المحافظة، إلا أن نقص الخدمات حال دون تشغيلها بالشكل المطلوب، قبل أن تبدأ أجهزة المحافظة التنفيذية إعادة تشغيلها بعد تطويرها بالشكل الملائم للباعة والمواطنين وتوفير وسيلة مواصلات.