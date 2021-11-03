بسمة وهبة: مشاركة شيكابالا في القمة تضر الزمالك.. «وشه حلو على الأهلي»

قالت الإعلامية بسمة وهبة إن الساعات الماضية شهدت جدلًا كبيرًا بشأن تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم، بمشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك في مباراة القمة بعد غد، الجمعة، التي ستجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز، مطالبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتطبيق القانون على الجميع، وذلك خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، والذي يُعرض على شاشة «المحور».

يجب وجود نظام تدار به منظومة الرياضة في مصر

وأضافت «وهبة» أن تنفيذ حكم إلغاء إيقاف شيكابالا سيترتب عليه تنفيذ أحكام أخرى أصدرها مركز التسوية، « شيكابالا وشه حلو على الأهلي، مشاركة شيكابالا في مباراة القمة ستضر الزمالك ولن تفيده، وهناك أحكام كثيرة حصل عليها النادي الأهلي من مركز التسوية سوف تطبق، وبالتالي فإن الوزير يجب أن يدرس الامر جيدا وأن يكون على قدر الجمهورية الجديدة»، مشددة على أهمية وجود نظام تدار به منظومة الرياضة في مصر.

ماذا لو شارك شيكابالا في مباراة القمة بعد غد

وتابعت: «العملية مش بالحب ولا بالهوا ولا بالانتماء، فلو شارك شيكابالا في القمة، فإن دوري مواليد 99 الموسم الماضي سيكون من حق الأهلي لأنه حصل على حكم لصالحه بهذا الأمر، كما أن الدوري الممتاز سيكون من حق الأهلي لأن مشاركة سيف فاروق جعفر وإمام عاشور كانت باطلة، لأن مركز التسوية والتحكيم رفض مشاركة لاعبي الزمالك الشباب، وسيكون من حق الأهلي ان يحصل على مليوني دولار من عبدالله السعيد لاعبه السابق ولاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق».

على شيكابالا التركيز في الملعب فقط وليس الجمهور

وأوضحت أن البرنامج لا يهمه مشاركة شيكابالا من عدمها، لكن ما يهمنا هو تطبيق القانون، وأتمنى أن يتعظ اللاعب من هذه القضية ويركز في الملعب فقط ولا يرد على ما يسميه عنصرية الجماهير ضده، «عمرنا ما شفنا في العالم كله لاعب يرد على جماهير فريق منافس بالحركات دي».