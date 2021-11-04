حظك اليوم الخميس 4-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من الأشخاص المهتمين بعلم الفلك على متابعة حظك اليوم للأبراج المختلفة بشكل يومي، والتي تنقسم إلى 4 فئات مختلفة، وهي «المائية، الترابية، الهوائية، النارية»، ويبلغ عددهم 12 برجا.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم والتوقعات الفلكية لجميع الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، في إطار الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

حظك اليوم برج الحمل 4-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزلي المال، وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

حظك اليوم برج الحمل 4-11-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك.. قد تكون لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك لكن ينصحك الفلك بأن تكون مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 4-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك، مهما تلقيت من عروض مميزة.

حظك اليوم برج الثور 4-11-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتعامل بهدوء مع الأحباب، وتتحرك بحذر وأن تحترس من الغش.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة، وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وأن تتبع نظاما صحيا.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-11-2021 على الصعيد العاطفي

لا تعلن أخبارك العاطفية واحترس اليوم وتحرّ الدقة قبل إعطاء الثقة لأي شخص.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 4-11-2021 على الصعيد المهني

تميل لإنجاز عملك بحماس وتحسن التعبير عن أفكارك، وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم برج السرطان 4-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك، وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 4-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس... كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأشخاص من حولك.

حظك اليوم برج الأسد 4-11-2021 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد ينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 4-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم برج العذراء 4-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والمريخ يدعمان علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 4-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال، وعليك اليوم أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في عملك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الميزان 4-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان.. تتحسن طاقتك وقد تعيش فترة حيوية رائعة، فقط لا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 4-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب 4-11-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك يمدك بالسحر والتوهّج، وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 4-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ونظّم جهودك، واعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج القوس 4-11-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تستمتع بالحب بعيدا عن العيون، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 4-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

حظك اليوم برج الجدي 4-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعرك بتلقائية، وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 4-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم برج الدلو 4-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويخففان من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحانك أحباب يقفون بجانبك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 4-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد تجد اليوم نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

حظك اليوم برج الحوت 4-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب، فقط ابتعد عن العناد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.