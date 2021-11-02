حظك اليوم الثلاثاء 2-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج في دائرة الفلك إلى 4 مجموعات، الأبراج الترابية، النارية، المائية مثل برج الدلو، والهوائية، قراءة الطالع يوميا، يحرص عليه عدد كبير من المهتمين بعالم الأبراج الفلكية، التي تختلف من برج لآخر، وفقا لحسابات عالم الفلك، التي تخبر البعض ببعض أحداثهم اليومية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 2-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. قد تتصرف ببراءة وعفوية لكن تجنب الاندفاع في أقوالك.

حظك اليوم برج الحمل 2-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون لبقا في إبداء وجهة نظرك لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 2-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يجعلك قادرا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 2-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزلك الثامن تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب، فقط إذا كنت متزوجا قاوم ميلك للعناد.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم أفكارك وأولوياتك المرتبة تساعدك على الإقناع والتأثير، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بالرومانسية وبقضاء أوقات حلوة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 2-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يدفعك للعناد، وعليك أن تكون واعيا أن للآخرين حقوقا مثلك وكن هادئا.

حظك اليوم برج السرطان 2-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد معاكسان.. لا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك إذا أردت أن تسعد بأوقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 2-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات ومهما كنت مشغولا تنجح في توطيد صلتك بالجميع.

حظك اليوم برج الأسد 2-11-2021 على الصعيد العاطفي

تجد راحتك مع الأحباب والأصدقاء ويطلب الجميع تواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 2-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يعدك بمكاسب بشرط أن تعتني بحساباتك.. انطلق نحو أهدافك، لكن بحذر وراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج العذراء 2-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والمريخ في منزل العلاقات يمنحانك جاذبية لدى الجنس الآخر، فقط لا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 2-11-2021 على الصعيد المهني

عطارد في برجك يمدك بالنشاط الذهني والقدرة على التأثير في الآخرين، ويساعدك ذلك على تحسين حياتك الشخصية والمهنية.

حظك اليوم برج الميزان 2-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالسحر والجاذبية، وتنطلق بثقة وتصل لما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 2-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم تميل للتأمل وللتخطيط من أجل الوصول لهدفك، وسيساعدك ذلك على علاج الأمور بحكمة، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العقرب 2-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الصحة السلبي.. اهتم بصحتك وحاول أن تسترخي وحاصر مصادر القلق، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 2-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بروح ابتكارية، وتحرك مشروعاتك بصورة إيجابية.

حظك اليوم برج القوس 2-11-2021 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للانفتاح على العالم من حولك وتعيش مشاعر إيجابية تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 2-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك مما يجعلك مضغوطا بين العمل وحياتك الشخصية، حاول أن توازن أمورك.

حظك اليوم برج الجدي 2-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم لا تدع تركيزك على العيوب يشغلك عن المميزات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 2-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتستطيع أن تغتنم ما يعرض عليك اليوم من فرص رائعة، أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.

حظك اليوم برج الدلو 2-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على توطيد علاقتك بالجميع، ويمنحانك سحرا ونشاطا فكريا، ويحفزان حركتك وتميزك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 2-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتخطط جيدا لمستقبلك وأيضا مناسب للبيع والشراء.. تجتهد لتحقيق مكاسب، وقد تنجح في تنمية أعمال أو أملاك أو مدخرات.

حظك اليوم برج الحوت 2-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. القمر في منزلك الثامن يمنحك طاقة عاطفية ويدفعك للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.