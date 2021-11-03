نائب وزير الإسكان: الحكومة ستنتقل تدريجيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الحكومة ستنتقل تدريجيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة داخل الحي الحكومي، لافتا إلى أن كل وزارة سترشح عددا من العاملين لنقلهم إلى العاصمة في ديسمبر المقبل بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواصلا: «الأماكن جاهزة ومفروشة بالكامل وكل الجهات بتيجي تستلم المباني والمرافق كلها جاهزة عشان الموظفين ينتقلوا».

الفترة التجريبية لن تزيد عن 6 أشهر

وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «MBC مصر»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الفترة التجريبية ستكون خلال 6 أشهر بحد أقصى بحسب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن كل الأمور جاهزة للاستخدام حيث جرى تشغيل الإنترنت والكهرباء وكل شيء.

الرئيس يطلب الانتقال الفعلي للعاصمة تجربيا لمدة 6 أشهر

واجتمع اليوم الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وبيّن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

معلومات عن العاصمة الإدارية

وتعد العاصمة الإدارية أحد أكبر المشاريع الاستثمارية التي تقيمها الحكومة وبدأ التنفيذ فيها منذ سنوات بعد الإعلان عنها في عام 2013 وحرصت الدولة على الانتهاء منها رغم وجود جائحة فيروس كورونا.