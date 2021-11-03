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السيسي يوجّه الحكومة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية في ديسمبر 2021

كتب:

محمد أبو عمرة
01:14 م | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجّه الرئيس السيسي، الحكومة، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من ديسمبر المقبل، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي، حيث يبدأ العمل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر.

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