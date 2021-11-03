استبعاد مدرس كمبيوتر يدعي أنه «المهدي المنتظر» بسوهاج

استبعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، مدرس حاسب آلي بمدرسة «عرابة أبيدوس» الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة البلينا التعليمية، من عمله، وتم تحويله لعمل إداري بالإدارة التعليمية، تمهيداً لإلغاء انتدابه من المدرسة، وعودته للقاهرة مقر عمله الأصلي، بعد أن ادعى، خلال حديثه مع الطالبات في إحدى حصص الحاسب الآلي، أنه «المهدي المنتظر».

مدرس حاسب آلي يخبر الطالبات بأنه «المهدي المنتظر»

وشهدت مدرسة «عرابة أبيدوس» الثانوية المشتركة، بمركز البلينا في محافظة سوهاج، قيام مدرس حاسب آلي بإخبار الطالبات بأنه «المهدي المنتظر»، وعقب انتهاء اليوم الدراسي أخبرت الطالبات أولياء أمورهن بما حدث، فتقدم عدد منهم بشكوى إلى إدارة البلينا التعليمية.

وقال «أحمد عاصم»، أحد الأهالي بقرية «عرابة أبيدوس»، إن مدرس الحاسب الآلي بالمدرسة الثانوية المشتركة، قد تسبب في حدوث بلبلة في القرية، بسبب ما ادعاه أمام طالبات المدرسة بأنه «المهدي المنتظر»، لافتاً إلى أن المدرس ربما يكون «مضطرب نفسياً»، وأنه منتدب للعمل بالمدرسة من القاهرة.

وكيل «تعليم سوهاج» يقرر نقل المدرس لعمل إداري

وأضاف «عاصم» أن طالبات وطلاب المدرسة كانوا يرون أنه شخص «غير متزن» في تصرفاته، لافتاً إلى أن أولياء الأمور تقدموا بشكوى إلى مدير إدارة البلينا التعليمية، وتم رفع الشكوى إلى الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الذي أصدر قراراً بتحويل المعلم إلى عمل إداري، لافتاَ إلى أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم في المدرسة، والأهالي تفهموا أن المعلم «مريض نفسياً».

وأكد مصدر بإدارة البلينا التعليمية أن هناك شكاوى تم تقديمها من قبل أولياء أمور طالبات بالمدرسة الثانوية المشتركة بقرية «عرابة أبيدوس»، يتهمون فيها مدرس حاسب آلي، بادعائه أنه «المهدي المنتظر»، مؤكداً أنه تم عرض الأمر على وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، فاصدر قراراً بنقله إلى عمل إداري، تمهيداً لإلغاء انتدابه وعودته إلى مقر عمله الأصلي بمحافظة القاهرة، مع التوصية بعرضه على لجنة طبية.