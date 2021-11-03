الإسكان: افتتاح النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية بشكل تجريبي في يناير

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن مشروع النهر الأخضر، سيمر في العاصمة الإدارية الجديدة بشكل كامل بطول 35 كيلو مترا، مؤكدًا أن النهر الأخضر يمتد من الطريق الإقليمي إلى الأوسطي بمساحة 1000 فدان، واعتبارا من يناير سيتم افتتاح النهر الأخضر بشكل تجريبي أمام المواطنين، كما يمكن الدخول والخروج من النهر الأخضر عبر 36 بوابة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

الدخول والخروج من النهر الأخضر عبر 36 بوابة

وأضاف «عباس»، أنه سيجري الانتهاء من ثلاثة ميادين بالعاصمة الإدارية ديسمبر المقبل، كما سيتم الانتهاء من جميع الميادين مارس المقبل، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع اليوم، ما تم فى العاصمة الإدارية، وتم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية، مؤكدًا أن مبنى المال والأعمال سيكون قد تم الانتهاء من الأشياء الخارجية والزجاج الخارجي فى شهر 5 المقبل، وبعد ذلك سيكون هناك بعض الأعمال فى الداخل.

هناك شركات مسئولة عن صيانة ممشي أهل مصر

وتحدث عن ما تم افتتاحه بممشى أهل مصر، أكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الدكتور مصطفى مدبولى قام بافتتاح الطريق من كوبرى إمبابة حتى 15 مايو، وبمساحة كيلو 800 متر، مؤكدا أن هناك شركات مسئولة عن صيانة الممشى، وأن هناك متابعة مستمرة لللحفاظ على الممشي، وحتى يخدم السياحة، مشيرا إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات للمواطنين فى ممشى أهل مصر، وتم تصميم الممشي لجذب السياحة والسائحين، مؤكدا توافر جراج تحت الأرض قريب من الممشى يسمح بوجود 200 سيارة، بالإضافة إلى تواجد أماكن قريبة لركن مركباتهم.