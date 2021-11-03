الجامعة العربية: 20 ألفا زاروا جناحنا في معرض إكسبو 2020 بدبي خلال شهر

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الجامعة تشارك لأول مرة في معرض إكسبو 2020 بدبي، لافتا إلى أن الجناح يعرّف الزائرين بجامعة الدول العربية وأهدافها وطموحاتها للعالم العربي في المستقبل.

سرد قصص وحكايات عن الجامعة

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «MBC مصر»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الجناح يتم من خلاله سرد الحكايات والقصص التي يحب الشباب سماعها عن الدول العربية وتاريخها، مبينا أن عدد حضور الجناح وصل لـ20 ألف شخص خلال شهر واحد، خاصة أن الجناح تابع لمنظمة وليست دولة.

جناح الجامعة في إكسبو يحمل شعار «ألف مفتاح ومفتاح»

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ترفع شعار «ألف مفتاح ومفتاح»، وهي صيغة جاذبة للشباب والأطفال من أجل التعريف بجامعة الدول العربية التي توفر مظلة سياسية واقتصادية واجتماعية للعالم العربي، موجها الشكر إلى الفريق الذي شارك في هذا الجناح.

الحوار الطريقة الوحيدة للحل في السودان

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة أصدرت بيانا بشأن الأحداث في السودان، أكدت فيه أن الحوار هو أصل حل الأزمة في البلاد مع ضرورة التمسك بالوثيقة، لافتا إلى أن مبعوث الأمم المتحدة يحاول تقريب وجهات النظر بين الجيش والسلطات المدنية، بسبب وجود انسداد في قنوات الحوار بين الطرفين.

الجامعة تدعم الانتقال في السودان

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن الجامعة تحاول إتمام العملية الانتقالية بشكل يحافظ على التوازن الدقيق الموجود في البلاد لأن الجيش والسلطة المدنية هم مكوني الانتقال خلال الفترة الانتقالية في السودان.