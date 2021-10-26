الجامعة العربية تدين الاستيطان الإسرائيلي وترفض وصم منظمات بالإرهاب

أدان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إعلان الحكومة الإسرائيلية خططا لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن الحكومة تواصل حزمة من السياسات الخطيرة الهادفة إلى تقليص الوجود الفلسطيني بالضفة والقدس، مستنكرا صمت المجتمع الدولي على ما تنفذه إسرائيل من انتهاكات، آخرها إجبار فلسطيني على هدم منزل عائلته بنفسه في القدس قبل يومين.

تصنيف الحكومة الإسرائيلية الأخير لمنظمات فلسطينية هو ما يوصف بالإرهاب

وصرح المصدر بأن إعلان الحكومة الإسرائيلية تصنيف 6 منظمات أهلية فلسطينية «إرهابية»، هو ما يُمكن وصفه بالإرهاب، موضحا أن أصواتا داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها عارضت هذا التصنيف الذي لا يستند لأي أساس، ولا ينبغي أن يُلزم أي طرف في العالم.

هناك قوى عالمية لم يعد يهمها إلا حماية الحكومة الإسرائيلية من السقوط

وأكد المصدر، أن قوى عالمية لم يعد يهمها سوى حماية الحكومة الإسرائيلية من السقوط، متبعة سياسة غض النظر عن جرائمها كافة، مضيفا أن هذا التوجه لا يعكس خطة أو استراتيجية يمكن العمل بمقتضاها لمنع انفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة أو تحقيق التسوية المنشودة، في ظل إمعان الحكومة الإسرائيلية في سياساتها العنصرية والاستيطانية.