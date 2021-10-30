الجامعة العربية: أزمة «قرداحي» كان يتعين أن تعالج لبنانيا بنزع فتيلها

أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه للتدهور السريع الحاصل في العلاقات اللبنانية الخليجية، في إشارة للأزمة التي تفجرت إثر إذاعة تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، عن حرب اليمن والتحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية هناك.

نزع فتيل الأزمة لبنانيا

واعتبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، حسبما جاء في بيان اليوم السبت أن الأزمة، التي تسببت فيها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها ولا يذكي نارها على نحو ما حدث وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة، في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموماً والخليجي خصوصاً، وذلك حسبما نقلت «العربية نت».

وأضاف المصدر أن الأمين العام يأمل بوضع حد لتدهور تلك العلاقات وتهدئة الأجواء مع السعودية، ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك الأخوة التي تربط لبنان بأشقائه في دول الخليج والدول العربية.

استدعاء سفير ومغادرة آخر

وكانت السعودية أعلنت مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان، وطلبت مغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأعقب ذلك، إعلان وزارة الخارجية البحرينية، أمس، أن السلطات طلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة.

وكانت كل من السعودية والكويت والإمارات والبحرين قد استدعت في وقت سابق سفراء لبنان لديها، احتجاجاً على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن حرب اليمن، وذلك بعد ساعات من بيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الرافض لها.

وأثارت التصريحات التي تم إذاعتها لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول اليمن وميليشيات الحوثي، والتي قالها قبل توليه منصبه، ضجة وانقسامات كبيرة داخل لبنان، وبينما طالب سياسيون بإقالته، دافعت قوى أخرى عنه في مقدمتها حزب الله.